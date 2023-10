Tim down oggi, 19 ottobre: la rete mobile non funziona. Cosa è successo

TIM DOWN – Nel corso della mattinata di oggi, 19 ottobre 2023, molti utenti Tim hanno segnalato problemi con la loro utenza mobile. In particolare hanno riscontrato problemi, se non impossibilità, ad effettuare e ricevere chiamate. Nessun problema per quanto riguarda la connessione internet. Tante le segnalazioni sui siti specializzati come downdetector.

Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Tim, ma probabilmente i tecnici sono al lavoro per la risoluzione dei problemi.

Notizia in aggiornamento…