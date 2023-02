Problemi con il pilota automatico, Tesla costretta a ritirare 360mila auto. Musk: “Più sicuro della guida umana”

A causa dei rischi per la sicurezza, Tesla sta richiamando tutti i 363mila veicoli statunitensi equipaggiati con il software di assistenza “Full Self Driving”, la guida totalmente autonoma che richiede però la presenza di un guidatore umano pronto a prendere il controllo in qualsiasi momento visti i possibili errori del software nelle sterzate, frenate e accelerazioni.

Un sistema che secondo la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSFA) consente alle auto di viaggiare al di sopra dei limiti di velocità legali e di attraversare gli incroci in “maniera illegale o imprevedibile”.

I test dell’agenzia per la sicurezza stradale americana hanno dimostrato che il guasto potrebbe creare “un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli a motore basato sull’insufficiente rispetto delle leggi sulla sicurezza del traffico”.

“Il sistema FSD Beta – si legge sul sito dell’ente – può consentire al veicolo di comportarsi in modo non sicuro nei pressi degli incroci, come andare dritto mentre si trova in una corsia di sola svolta, ignorare i segnali di stop o procedere con il semaforo giallo fisso senza la dovuta cautela”.

Elon Musk, ceo di Tesla, non ha ancora commentato la natura o la portata del problema, ma ha twittato che usare la parola “richiamo” per descrivere “un aggiornamento del software” è “anacronistica e completamente sbagliata”. L’avviso di NHTSFA afferma che i problemi sono presenti su tutti i modelli di auto che hanno installata la versione corrente del software FSD, al momento disponibile su Model S, Model X, Model 3 e Model Y.

Ha anche affermato che Tesla ha riconosciuto 18 segnalazioni di incidenti ricevuti tra l’8 maggio 2019 e il 12 settembre 2022, che potrebbero essere correlati al guasto in esame.

La FSD è considerata la chiave del piano aziendale, la vera attrattiva dei clienti verso Tesla. Musk sostiene che il software, anche nella sua attuale forma “beta”, sia più sicuro delle auto guidate esclusivamente da esseri umani.