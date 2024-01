Sanremo 2024, ecco chi sarà il vincitore secondo l’Intelligenza Artificiale

Ormai l’Intelligenza Artificiale ci permette di trovare risposte a molti dei nostri dubbi o bisogni. E così si può utilizzare ChatGPT per provare a stilare la classifica finale del Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio. A provarci sono stati i colleghi di Fanpage. La classifica si basa sulla media delle recensioni pubblicate dalla stampa, dopo gli ascolti in anteprima di questo lunedì. In particolare ChatGPT ha valutato da 1 a 10 le probabilità di vittoria in base a ogni singola recensione e poi ha fatto media con i punteggi totali medi delle recensioni.

Al primo posto di questa classifica “artificiale” troviamo, forse un po’ a sorpresa, Angelina Mango, la giovane artista che sta collezionando un successo dietro l’altro, e che sembra aver convinto anche i giornalisti che hanno ascoltato in anteprima i brani di Sanremo 2024. Troviamo poi tre artisti a pari merito al secondo posto: Geolier con “I p’ me, tu p’ te”, The Kolors con “Un ragazzo Una ragazza” e Big Mama con “La rabbia non ti basta”. Si deve accontentare del quarto posto una delle favorite della vigilia, Annalisa, con “Sinceramente” a parimerito con Loredana Bertè (“Pazza”) e Ghali (“Casa Mia”). Ultimi Francesco Renga e Nek con “Pazzo di te”. Andrà davvero così? Dovremo aspettare il 10 febbraio a tarda notte per scoprirlo. Di seguito la classifica completa realizzata con ChatGPT secondo l’analisi di Fanpage.

Angelina Mango – La noia | 8,6

Geolier – I p’ me, tu p’ te | 8,5

The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5

Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5

Mahmood – Tuta gold | 8,3

Loredana Bertè – Pazza | 8,1

Ghali – Casa Mia | 8,1

Annalisa – Sinceramente | 8,1

Diodato – Ti muovi | 7,8

Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6

Irama – Tu no | 7,6

Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5

Mr, Rain – Due altalene | 7,5

BNKR44 – Governo punk | 7,5

Emma – Apnea | 7,3

Alfa – Vai | 7,1

Rose Villain – Click boom | 7,1

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7

Dargen D’Amico – Onda alta | 6,8

La Sad – Autodistruttivo | 6,8

Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6

Gazzelle – Tutto qui | 6,6

Santi Francesi – L’Amore in bocca | 6,6

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5

Clara – Diamanti Grezzi | 6,5

Sangiovanni – Finiscimi | 6

Maninni – Spettacolare | 6

Il Volo – Capolavoro | 5,5

Il Tre – Fragili | 5,3

Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1