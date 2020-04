Motorola Solutions offre comunicazioni push-to-talk gratuite alle organizzazioni in prima linea nella lotta al Coronavirus

Mentre tutto il mondo è impegnato nella lotta contro la pandemia da Coronavirus, i servizi di emergenza e le organizzazioni di volontari sono in prima linea nell’affrontarlo contribuendo a mantenere il paese e le persone al sicuro.

Alla luce di questa emergenza senza precedenti, Motorola Solutions in collaborazione con i propri distributori e partner ufficiali, offre gratuitamente per tre mesi il servizio di comunicazione push-to-talk WAVE alle organizzazioni e agli operatori che possono trarre vantaggio e beneficio dalle capacità di comunicazione in tempo reale che questo sistema offre.

WAVE collega i team di lavoro abilitando la funzionalità push-to-talk su telefoni, radio, tablet e computer garantendo agli utenti l’accesso a chiamate e messaggi individuali / di gruppo, posizione, mappatura e comunicazioni sicure.

Laddove i volontari non riescono ad accedere alle radio a causa di mancanza di risorse, avranno comunque accesso alla stessa funzionalità push-to-talk e affidabilità tramite WAVE che può essere scaricata dagli app store di Apple, Android e Google direttamente sul proprio smartphone.

È possibile accedere al servizio tramite i rivenditori autorizzati locali.

