Metaverso, venduto uno yacht virtuale per 650mila dollari

“Finché la barca va, lasciala andare” cantava Orietta Berti nel 1970. Ma se 51 anni fa le uniche acque navigabili erano quelle del pianeta Terra, oggi il mare esiste anche nel metaverso. Così come i mega yacht di lusso che vengono acquistati nel mondo virtuale per 650mila dollari. Proprio questa cifra è stata spesa per comprare una barca su The Sandbox, una piattaforma simile a qualsiasi altro videogame di costruzione. Qui però è possibile monetizzare le proprie esperienze di gioco utilizzando Sand che è una criptovaluta (una moneta digitale).

Il megayacht soprannominato “Metaflower” è stato venduto dallo sviluppatore Republic Realm per 149 Ethereum (un’altra criptovaluta) equivalenti a 650mila dollari ed è l’oggetto più costoso mai venduto sulla piattaforma. Quattro piani, una cabina per dj, piste di atterraggio per elicotteri, una vasca idromassaggio, una pista da ballo. È dotato, quindi, di tutti i comfort e lussi pur essendo una barca che può navigare soltanto in un mare fittizio.

Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a @TheSandboxGame NFT asset at 149 ETH ($650,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community. pic.twitter.com/Nl0278JbOT — Republic Realm (@joinrepublic_re) November 24, 2021



Su Sandbox gli utenti potranno costruire e possedere oggetti. La piattaforma è al momento uno dei principali giochi di metaverso e può, infatti, vantare collaborazioni con marchi come Adidas e Binance o con personalità del mondo spettacolo come Snoop Dogg.

Sul metaverso di Sandbox, inoltre, i giocatori potranno acquistare i loro appezzamenti di terreno suddivisi in quadrati chiamati “Land”. Il più economico in vendita su OpenSea (l’ebay del mondo virtuale) ha un costo di circa 13mila euro (2249 Sand) per 3072x3072x4096 voxel (pixel volumetrici in tre dimensioni), equivalenti a 96x96x128 metri.