LA RICETTA PER COMINCIARE AL MEGLIO IL 2021: NUTRIBEES LANCIA LA CAMPAGNA #INIZIOALMEGLIO

La startup di healthy food delivery NutriBees, la prima in Italia a consegnare a domicilio menù settimanali di piatti pronti sani e bilanciati in tutto il territorio nazionale, lancia la campagna #INIZIOALMEGLIO.

Dopo un 2020 ricco di incertezze, con l’inizio del nuovo anno NutriBees vuole lanciare un messaggio di positività riassunto nell’hashtag #INIZIOALMEGLIO. L’obiettivo della campagna è quello di infondere energia e motivazione per iniziare il 2021 con il piede giusto, partendo dalla cura di sè e del proprio benessere attraverso uno stile di vita più sano e una corretta alimentazione. Tutto questo riflette la missione che da più di 3 anni guida la giovane startup italiana: rendere più semplice e gustoso mangiare in modo sano e genuino, con piatti pronti fatti solo dei migliori ingredienti freschi e completi di tutti i nutrienti, così che anche chi ha poco tempo per cucinare possa prendersi cura del proprio benessere senza rinunciare a ricette gustose e gourmet.

“Il 2021 più che mai si prospetta come un anno di cambiamento e, ci auguriamo, di ritorno alla routine e alle attività che ci appassionano” dichiara Giovanni Menozzi, co-founder di NutriBees. “Con il nostro impegno ci auguriamo di poter aiutare sempre più italiani a realizzare i propri obiettivi per l’anno nuovo, siano essi rimettersi in forma, mangiare più sano o semplicemente dedicare più tempo alle persone e alle attività che si amano, senza doversi preoccupare di fare la spesa o stare ai fornelli”.

La campagna #INIZIOALMEGLIO avrà una durata di 4 settimane, ognuna di esse simbolicamente dedicata ad un ingrediente che non può mancare in un’alimentazione bilanciata: cereali, frutta secca e semi, verdura di stagione e legumi, ricchi di proprietà e protagonisti delle ricette sane, bilanciate e gourmet di NutriBees. Ogni settimana il cliente potrà scegliere tra più di 40 ricette diverse per creare il proprio menù personalizzato a domicilio, approfittando di sconti dedicati, omaggi e iniziative in collaborazione con nutrizionisti e brand del nel mondo del fitness, per promuovere l’attività fisica come parte fondamentale di uno stile di vita sano.

L’obiettivo di NutriBees è motivare sempre più persone ad aprire l’anno con una svolta verso il proprio benessere e a poter dire “nel 2021 #inizioalmeglio”

