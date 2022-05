Instagram, messaggi neri e oscurati in privato: il bug in corso per molti utenti, down oggi

Oggi, 26 maggio 2022, molti utenti di Instagram stanno segnalando un problema nella popolare app di messaggistica che comporta l’arrivo di messaggi neri in privato. Un bug che va avanti da molte ore e che ha spinto molte persone a ricerca il perché di questo malfunzionamento. Secondo quanto emerso finora, non si dovrebbe trattare di un down generale di Instagram, ma di un problema che riguarda solo una porzione limitata di utenti. Non è invece ancora chiaro quale sia la ragione di questo bug, che come detto coinvolge alcune persone e altre no.

Potrebbe trattarsi di un problema legato ad un ultimo aggiornamento della app, che ha portato ad un malfunzionamento del sistema operativo, che gli sviluppatori non potevano prevedere. Al momento infatti da parte di Instagram non ci sono state comunicazioni ufficiali sul bug di oggi. Un problema abbastanza fastidioso per chi lo sta vivendo, che si vede recapitare in privato messaggi neri o oscurati. Già nei giorni scorsi si erano registrati disservizi simili, come l’arrivo di notifiche che poi in realtà non esistevano o non venivano visualizzate.