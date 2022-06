Instagram down oggi 23 giugno 2022: l’app non funziona, cosa è successo, Stories

Instagram down, ancora. Molti utenti, oggi, 23 giugno 2022, stanno segnalando difficoltà a caricare le Stories. Nel corso degli ultimi minuti si sono moltiplicate le segnalazioni di disservizi su Instagram, la popolare app di messaggistica. Non è certo la prima volta che Instagram dà problemi del genere, anzi solo pochi giorni fa c’era stato un altro down del genere. Molti utenti si sono collegati su altri social, come Twitter, per segnalare il problema. L’errore come detto riguarda in particolare il caricamento delle Instagram Stories. Un errore che, bisogna sottolineare, non è generalizzato. Tante persone infatti riescono a entrare nell’app e visualizzare le storie correttamente. Il sito Down Detector segnala un aumento delle interruzioni molto consistente nel primo pomeriggio di oggi.