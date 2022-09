Instagram down oggi 22 settembre 2022: l’app non funziona, cosa è successo, Stories

Instagram down, oggi, 22 settembre 2022, molti utenti stanno riscontrando problemi nell’accesso alla popolare app. In particolare, dopo l’accesso, la app va subito in crash e si chiude. Impossibile quindi visualizzare le Stories o accedere ai Direct, i messaggi diretti. In questo modo diventa impossibile l’uso di Instagram. Molti utenti stanno segnalando il problema, che si è verificato in gran parte d’Italia nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19. In particolare, come spesso accade in questi casi, tante persone si sono riversate su Twitter per commentare il disservizio. L’hashtag #instagramdown è in breve tempo diventato virale. Non è certo la prima volta che Instagram dà problemi del genere.

L’errore come detto riguarda in particolare il caricamento delle Instagram Stories e dei messaggi, con la app che crasha e si arresta. Un errore che, bisogna sottolineare, non è generalizzato. Il sito Down Detector segnala un aumento delle interruzioni molto consistente nel pomeriggio di oggi, 22 settembre.