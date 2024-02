Instagram down: l’app non funziona, cosa è successo

INSTAGRAM DOWN – Nella tarda mattinata di oggi, 17 febbraio 2024, la nota app social Instagram ha smesso di funzionare. Sono tantissime le segnalazioni di problemi con l’app di proprietà di Meta. Sia sui social: “Pensavo mi avessero bloccato l’account”, “Ho spento e riacceso il telefono, ma niente. Sono felice di sapere che non è solo un mio problema”; sia su Downdetector dove le segnalazioni sono in aumento. Le prime sono arrivate intorno alle ore 10,15 di questa mattina.

Su X, dove l’hashtag #instagramdown viene usato da chi non riesce ad accedere al social, l’account ufficiale di Instagram non ha ancora pubblicato comunicazioni sul problema in corso. Il problema, stando ai tweet, non riguarderebbe solo l’Italia, ma sarebbe diffuso in giro per il mondo.