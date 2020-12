Flazio guida la rivoluzione dei domini internet: saranno i più economici d’Europa

Niente più clausole di rinnovo “maggiorato”, niente offerte a tempo o postille: la rivoluzione low-cost dei domini più economici d’Europa parte dall’Italia, e precisamente dalla società Flazio, azienda “made in Sicily”, leader nella creazione e gestione di siti web, che conta ad oggi oltre 500.000 clienti in tutto il mondo. Si chiama “Domains” ed è un progetto destinato a trasformare il settore della vendita e registrazione dei domini online.

Oggi imprenditori, o cittadini che desiderino acquistare domini internet, si trovano spesso di fronte a proposte commerciali destinate a cambiare nel tempo, con offerte lampo invitanti ma che spesso si trasformano in abbonamenti più cari.

I domini internet .it sono venduti da un ente pubblico nazionale, il NIC, l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR a provider certificati (oltre 2000 in Italia) che, dopo essersi accreditati presso l’istituto, possono rivenderli ai loro clienti.

Tra i provider certificati, Flazio, ha deciso di cambiare strategia: niente più margine sull’intermediazione, ma una rivendita “al costo”, ovvero 4,00€ l’anno per sempre, anche per i successivi rinnovi.

Una strategia che si inserisce nel trend di numerose aziende in ambito telecomunicazioni ma anche utility, che da qualche tempo stanno portando “disruption” in settori dove pochi player detengono spesso grosse quote di mercato.

“È necessario dare una mano concreta – spiega a TPI Flavio Fazio, CEO di Flazio – In un momento delicato come questo, le aziende hanno bisogno di esistere online, avere uno spazio personale nel web ed essere raggiungibili dai clienti per continuare a fornire i loro prodotti e servizi. È stata una sfida e il nostro team ha lavorato molto per consentire un costo conveniente e fisso a tutte le attività che desiderano affacciarsi nel mondo digitale.”

La strategia di Flazio si inserisce in un contesto di mercato sempre più a favore dell’online: nei primi 5 mesi del 2020 il numero dei consumatori online è triplicato rispetto allo stesso periodo del 2019 (Fonte AGI), e il settore e-commerce è tra in più in crescita dell’economia mondiale.

Il progetto Domains sarà avviato ufficialmente lunedì 14 Dicembre 2020, ma fin da ora è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere comunicazioni riguardanti Flazio Domains, restare aggiornati su tutte le novità e accedere in anteprima alla piattaforma.

“Il nostro è un contributo affinché sempre più aziende italiane possano scegliere di investire sulle opportunità che il mercato web può dare: l’Italia, dal punto di vista digitale, può compiere enormi passi avanti. Serve la collaborazione di tutti, delle istituzioni, ma anche di aziende, come la nostra” – Ha concluso Calogero Milazzo, Chief of Marketing Officer della società.

