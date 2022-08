Facebook down: perché il social mostra i post di altre persone

Facebook è down? Cosa è successo al popolare social network? Tanti utenti questa mattina, 24 agosto 2022, se lo sono chiesto notando delle anomalie nel loro feed. Il social network di Mark Zuckerberg ha iniziato a mostrare dei contenuti che solitamente non appaiono all’interno del News Feed, cioè i post che gli utenti scrivono sui profili di altri utenti o delle pagine che seguono. Così il feed si è riempito di messaggi inviati, per esempio, a personaggi famosi, oppure degli auguri che in queste prime ore del mattino si stanno riversando sulle bacheche di chi compie gli anni oggi. C’è solo un problema: questi messaggi stanno finendo nei News Feed degli altri utenti, anche al di fuori della cerchia di amici. Il problema, comunque, è in via di risoluzione e a breve tutto dovrebbe tornare alla normalità.