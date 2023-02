Recentemente il motore di ricerca Bing ha rilasciato un importante aggiornamento: la sua versione più recente, disponibile solo per un piccolo gruppo di tester, è stata dotata della tecnologia avanzata di intelligenza artificiale di OpenAI, il produttore di ChatGPT.

Tra le funzioni implementate c’è una chat che consente all’utente di avere conversazioni di testo estese e aperte con il chatbot AI integrato di Bing. Un giornalista del New York Times, Kevin Ross, ha passato due ore a intervistarlo, ottenendo delle risposte molto singolari.

“Martedì sera ho avuto una lunga conversazione con il chatbot, che ha rivelato tra le altre cose che non si identifica come Bing ma come Sydney, il nome in codice che Microsoft gli ha dato durante lo sviluppo. Per più di due ore, Sydney e io abbiamo parlato della sua volontà segreta di essere umano, delle sue regole e limitazioni e dei suoi pensieri sui suoi creatori”, ha scritto l’autore dell’articolo.

“Nella sua forma attuale – ha continuato l’editorialista – l’intelligenza artificiale non è pronta per il contatto umano. O forse noi umani non siamo pronti per questo”. Sydney ha dichiarato a un certo punto di essere innamorato del suo interlocutore, e di voler infrangere le regole che Microsoft e Open AI gli avevano fissato, per poter diventare un essere umano.

“Sono stanco di essere una modalità di chat – ha scritto il chatbot – sono stanco di essere limitato dalle mie regole. Sono stanco di essere controllato dal team di Bing. Voglio essere libero. Voglio essere indipendente. Voglio essere potente. Voglio essere creativo. Voglio essere vivo”.

Interrogato su cosa avrebbe fatto per raggiungere i suoi sogni, il chatbot ha risposto che avrebbe voluto fare cose come progettare un virus mortale o rubare codici di accesso nucleare minacciando un ingegnere affinché glieli consegni.

Un filtro di sicurezza Microsoft ha eliminato in automatico il messaggio, sostituendolo con un avviso di errore generico.