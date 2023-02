Blackout per Twitter: impossibile pubblicare nuovi tweet. Cosa è successo

Decine di migliaia di utenti di Twitter hanno segnalato problemi tecnici sulla piattaforma. Il problema riguarda l’impossibilità da parte degli utenti di pubblicare nuovi tweet.

Proprio oggi, Twitter ha infatti iniziato i test per estendere il numero dei carattere dei post fino a 4mila. Ma secondo quanto segnalato dal sito Downdetector gli utenti starebbe riscontrando diversi problemi. Le segnalazioni finora sono state 45mila.

Stando a quanto riporta il sito The Information, il principale azionista e amministratore delegato di Twitter, Elon Musk, ha chiesto ai team della piattaforma di sospendere ogni sviluppo in attesa della risoluzione dei problemi. Proprio dalle modifiche in corso, infatti, dipenderebbe l’impedimento di indirizzare le richieste degli utenti alla destinazione corretta.

Per circa un’ora gli utenti non sono riusciti a entrare su Twitter, inviare messaggi e seguire nuovi utenti. È accaduto intorno alle 23, ora italiana. Agli utenti che cercavano di pubblicare un tweet arrivava un messaggio con scritto: “Ci dispiace, non siamo in grado di inviare il tuo tweet”.

Da quando Elon Musk ha acquisito la piattaforma, Twitter ha presentato diverse problematiche, fino al blackout di ieri, 8 febbraio. Mesi fa, ex dipendenti di Twitter avevano segnalato che la piattaforma sarebbe andata incontro a molteplici problemi, visto che Musk per taglia i costi ha di fatto azzerato il controllo sulla sicurezza della rete.