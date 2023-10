In Italia arriva Amazon Prime Air: dal 2024 consegne dei pacchi via drone

Anche in Italia arriva Amazon Prime Air, ovvero le consegne dei pacchi via drone. Lo ha annunciato il vicepresidente di Prime Air, David Carbon, in occasione dell’evento di Amazon Delivering the Future a Seattle.

“Entro le fine del 2024 lanceremo le consegne con il nuovo drone Mk30 in Italia e in Regno Unito” ha dichiarato l’uomo. Il nostro Paese, dunque, sarà il primo in Europa, insieme al Regno Unito, a sperimentare il servizio finora attivo solamente negli Stati Uniti.

“La nostra esperienza sarà ispirazione e supporto per le operazioni in sicurezza nel resto dell’Europa” ha invece commentato il presidente di Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Pierluigi Di Palma, che sta lavorando insieme ad Amazon per la sicurezza aerea.

“Sarà più sicuro che andare in auto al negozio a comprarli” ha garantito Carbon, il quale ha spiegato che inizialmente saranno servite solamente le case singole con giardino per poi passare, nel lungo periodo, alle aree densamente popolate, ma non i centri delle città.

Amazon mapperà il territorio con i clienti che potranno verificare sul sito se le loro area sarà coperta dal servizio che, almeno inizialmente, sarà gratuito.

Solo alcuni prodotti potranno essere consegnati con il drone. Per avere i giusti requisiti, infatti, i prodotti non dovranno pesare più di 2,26 Kg e dovranno entrare in un pacco delle dimensioni di una scatola di scarpe.