Christian Vieri torna a parlare della fine dell’amicizia con Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. E chiude nettamente la porta a un’eventuale ricomposizione della frattura.

È passato circa un anno da quando lo stesso Vieri ha annunciato l’esclusione dei tre dal progetto della Bobo Tv, la web tv sul calcio che aveva riportato i tre sulla cresta dell’onda dopo la fine delle rispettive carriere calcistiche.

Ora, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ex bomber è durissimo: “Io ci avevo già messo un punto quando ho fatto il comunicato stampa, e infatti non ne ho più parlato. Per me non esistono più”.

Vieri parla poche settimane dopo le due interviste rilasciate da Cassano e Adani a due tra i più popolari podcast italiani.

“A quella persona là io non voglio più dare importanza, per me è un capitolo chiuso”, aveva detto Cassano a Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT. “Non lo chiamerò neanche più per nome. Io sono una persona buona e generosa, il tradimento è la cosa peggiore, una cosa che non accetto nella mia vita”.

Parole di maggiore apertura erano arrivate invece da Adani, intervistato da Luca Casadei per One More Time: Vieri, aveva detto, “è una persona molto intelligente, secondo me. Ha un’umanità che non mostra. Le sue bambine, che io amo, hanno tirato fuori quel lato di lui che noi abbiamo conosciuto, ma che magari fuori si vedeva meno. Se lui venisse da me ora e mi chiedesse di vederci, accetterei”.

Vieri, però, sembra non volerne proprio sapere: “Ho sentito parlare troppo e a sproposito, sia di me che della mia famiglia, e la mia famiglia non deve essere mai toccata, da nessuno”, dice al Corriere della Sera.