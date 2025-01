Un matrimonio mostruoso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un matrimonio mostruoso, film italiano del 2023 diretto da Volfango De Biasi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il vampiro Vladimiro e la strega Brunilde sono alle prese con la scomparsa di Nando, il suocero di Adalberto morto sotto una colata di cemento armato a presa rapida. Questa tragedia ha riunito le due famiglie, quella umana di Luna, figlia di Nando, e quella formata da mostri di suo marito Adalberto. Tutti i parenti sono affranti dalla perdita, ma non immaginano neppure lontanamente dove si trovi Nando, che non è finito nell’Aldilà, ma è in un lontano paradiso fiscale. L’unica persona a conoscenza della verità è sua moglie Stella, abbandonata senza neanche il becco di un quattrino e con una serie di debiti, che la donna deve riuscire a saldare. Stella, alla ricerca di un modo per ripagare i vari “buffi” del marito, approfitta della crisi matrimoniale che intercorre tra il consuocero Vladimiro e la moglie Brunilde. Il suo intento è farsi spazio nel cuore del vampiro e scalzare la strega, ma quest’ultima è pronta a tutto pur di mettere in salvo il suo matrimonio secolare.

Un matrimonio mostruoso: il cast

Abbiamo visto la trama di Un matrimonio mostruoso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ghini: Vladimiro

Paola Minaccioni: Brunilde

Ilaria Spada: Stella/Sole

Ricky Memphis: Remo

Cristiano Caccamo: Adalberto

Paolo Calabresi: Zio Nanni/Isadora

Emanuela Rei: Luna/Luana

Maurizio Mattioli: Glauco

Elisa Di Eusanio: Monia

Greg: Dr. Frankenstein

Sara Ciocca: Salmetta

Vincenzo Sebastiani: Ivano

Mattia Lucentini: Hugo

Irene Girotti: Elfo

Streaming e tv

Dove vedere Un matrimonio mostruoso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 5 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.