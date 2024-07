L’olandese Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) ha vinto la sesta tappa del 111° Tour de France, corsa interamente in terra di Borgogna lungo i 164 chilometri che hanno portato i corridori da Maçon a Digione. Il tulipano ha così colto il suo sesto successo alla Grande Boucle a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, a Sonderborg in Danimarca nella terza frazione dell’edizione 2022. Alle spalle del vincitore ha conquistato la piazza d’onore, per il secondo giorno consecutivo, il belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) che non ha saputo sfruttare al meglio il lavoro preparatorio fatto per lui dal compagno di squadra, il campione del mondo Mathieu van der Poel. Al terzo posto, confermando il suo stato di grazia, si è piazzato l’eritreo Biniam Girmay (Intermarchè Wanty) che ha così consolidato il suo primato nella classifica a punti. Resta, invece, immutata la graduatoria per la maglia gialla con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) primo con un vantaggio di 45” sul belga Remco Evenepoel (Soudal Quickstep) e di 50” sul conquistatore delle ultime due edizioni, il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike).

Anche oggi, complice la pioggia, si è assistito a una giornata di trasferimento all’insegna della non belligeranza. Difficile sorprendersi della cosa considerando le difficoltà affrontate nelle prime tappe e, soprattutto, quelle che aspettano i corridori nei prossimi giorni in cui, non solo domani contro il tempo ma anche domenica sugli sterrati, non dissimili dalle Strade Bianche tanto care a Pogacar, il Tour potrà indirizzarsi in modo più deciso.

Domani, dunque, spazio all’attesissima settima tappa, la prima delle due prove contro il tempo previste in questa edizione della Grande Boucle. I corridori si daranno battaglia sui 25.7 chilometri da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. Considerando che si tratta d’una crono piatta, priva d’asperità lungo il suo percorso, il risultato dovrebbe fornire un attendibile risposta sull’effettivo stato di forma dei pretendenti alla vittoria finale.