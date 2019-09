Inter Slavia Praga streaming e tv: dove vedere la partita in diretta live | Champions League

INTER SLAVIA PRAGA STREAMING TV – Martedì 17 settembre 2019 alle ore 18,55 allo stadio Meazza (San Siro) va in scena la sfida di Champions League (la prima della fase a gironi 2019 2020) tra l’Inter e lo Slavia Praga.

C’è grande attesa in casa Inter per l’esordio dei nerazzurri nella massima competizione europea. Riuscirà Conte a far competere i suoi ragazzi anche contro le big di Europa? Avversaria lo Slavia Praga, squadra modesta che l’Inter dovrebbe superare abbastanza agevolmente.

Dove vedere Inter Slavia Praga in diretta tv e live streaming? La partita sarà trasmessa in esclusiva dal canale satellitare Sky Sport a partire dalle ore 18,55 di martedì 17 settembre 2019.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020

La sfida di Champions League sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet, e su NOWTv, piattaforma a pagamento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio della Champions League in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale live.

TUTTI I GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2019 2020