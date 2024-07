A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2024-2025: l’orario dei sorteggi

A che ora inizia il sorteggio del calendario della Serie A 2024 2025? Appuntamento oggi, 4 luglio 2024, alle ore 12 dall’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Scopriremo gli accoppiamenti delle 38 giornate del prossimo campionato, che partirà nel weekend del 17-18 agosto. Dall’Inter, campione d’Italia. Dal Bologna, finito in Champions League. Dai nuovi corsi del Milan con Fonseca e della Juventus con Thiago Motta. Tante le squadre che daranno spettacolo e lotteranno per il vertice, come la Roma e l’Atalanta, dopo l’ottimo cammino europeo della scorsa stagione.

Le squadre

Ma quali sono le 20 squadre della Serie A 2024-2025? Si riparte con l’Inter con lo scudetto sul petto e tante squadre pronte a dare battaglia.

Atalanta

Bologna

Cagliari

Como

Empoli

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Parma

Roma

Torino

Udinese

Venezia

Verona

Streaming e tv

Dove vedere il sorteggio dei calendari della Serie A 2024 2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento oggi, 4 luglio 2024, alle ore 12 presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. Il sorteggio, prodotto per la prima volta interamente da Lega Serie A, sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, social e sito internet) e su “Radio Tv Serie A con RDS”. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’ad Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, ad di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. La presentazione delle giornate di campionato sarà arricchita dalla presenza degli Ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione.