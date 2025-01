Sorteggi Europa League 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio dei play off

Questo pomeriggio, alle ore 13 da Nyon, vanno in scena i sorteggi dell’Europa League 2024 2025. Se la Lazio con il suo primo posto è già alla fase successiva, la Roma dovrà passare dai play off. Quale sarà l’avversaria dei giallorossi? Lo scopriremo con il sorteggio dei play off dell’Europa League in programma oggi, 31 gennaio 2025. Ma dove vedere i sorteggi in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta e in esclusiva dalle ore 13 di oggi sul canale Sky Sport 24. In studio, per commenti e analisi, Mario Giunta con Paolo Condò e Stefano Borghi.

Sorteggi Europa League 2024 2025 streaming live

Se non siete a casa potete seguire i sorteggi di Europa League 2024 2025 anche in streaming su NOW, skysport.it e il canale YouTube di Sky Sport.

Le possibili avversarie

Ecco i possibili accoppiamenti dal sorteggio dei play off di Europa League 2024 2025. Il 21 febbraio si terrà un nuovo sorteggio, che coinvolgerà anche le prime 8 classificate e le vincenti dei payoff.