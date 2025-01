Sorteggi Champions League 2024 2025 streaming e diretta tv: dove vedere il sorteggio dei play off

Oggi, 31 gennaio 2025, vanno in scena i sorteggi dei play off di Champions League 2024 2025. Scopriremo quindi le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta, che non sono riuscite ad arrivare tra le prime 8 e quindi devono affrontare il play off per poter andare avanti. Già qualificata al turno successivo l’Inter. Ma dove vedere i sorteggi di Champions League 2024 2025 in diretta tv e in streaming oggi? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento oggi, 31 gennaio 2025, a Nyon alle ore 12 con il sorteggio dei play off di Champions League 2024 2025. Diretta sul canale Sky Sport 24, al canale 200 del decoder Sky. Non è prevista diretta sui canali in chiaro.

Sorteggi Champions League 2024 2025 streaming live

Se non siete a casa potete seguire live il sorteggio su NOW, skysport.it e canale YouTube di Sky Sport. In studio, a commentare il sorteggio e analizzare i verdetti, Mario Giunta con Paolo Condò e Stefano Borghi.

Le possibili avversarie

Le prime otto classificate (Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lilla e Aston Villa) sono già agli ottavi. Le altre squadre (dalla nona alla sedicesima) sono state accoppiate a seconda della posizione ottenuta e oggi conosceranno attraverso il sorteggio quale sarà l’avversario tra i due possibili. Chi possono affrontare le italiane? I bianconeri sono abbinati al Feyenoord (19°) e il loro avversario sarà una tra il Milan (13°) o il Psv Eindhoven (14°). La gara di andata si giocherà all’Allianz Stadium il ritorno in trasferta. I rossoneri sono abbinati al Psv Eindhoven (14°) e il loro avversario sarà una tra Feyenoord (19°) e Juventus (20ª). La gara di andata si giocherà in trasferta, il ritorno a San Siro. L’Atalanta invece avrà un cammino più morbido: i bergamaschi sono abbinati al Borussia Dortmund (10°) e il loro avversario sarà una tra Sporting Lisbona (23°) e Bruges (24°). La gara di andata si giocherà in trasferta, il ritorno al Gewiss Stadium.

Prossimo sorteggio

Al termine dei playoff (che si giocheranno 11-12 febbraio e 18-19 febbraio), il 21 febbraio si terrà un nuovo sorteggio, che coinvolgerà anche le prime 8 classificate, che conosceranno così le loro avversarie agli ottavi: una tra la 1^ e la 2^ classificata sfiderà una tra le vincenti dei match tra 15^ o 16^ e 17^ o 18^ e così via, dando vita al tabellone completo fino alla finale.