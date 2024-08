Sinner Tiafoe streaming, orario e diretta tv: dove vedere la finale di Cincinnati, a che ora, canale

Dove vedere, a che ora (orario) e su canale in diretta tv e in streaming il match tra Sinner e Tiafoe, finale del torneo di Cincinnati? Il tennista azzurro è arrivato in finale dopo una semifinale tiratissima con Zverev. Per Sinner è la quinta finale in un Master 1000. Appuntamento questa sera, 19 agosto 2024, sul cemento americano di Cincinnati. Sinner affronterà l’americano Frances Tiafoe, che in tre set ha liquidato Holger Rune. Ma dove vedere Sinner Tiafoe in diretta tv e in streaming e a che ora? Ecco tutte le informazioni.

In tv e orario

Appuntamento questa sera, 19 agosto 2024, intorno a mezzanotte. Dovremmo quindi aspettare la notte tra il 19 e il 20 agosto per l’inizio della finale di Cincinnati tra Sinner e Tiafoe. Sarà infatti il terzo match del giorno, con inizio delle gare dalle 19 italiane. Appuntamento in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Non è prevista la messa in onda in chiaro.

Sinner Tiafoe streaming live

in streaming su Sky Go o su NOW.