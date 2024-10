Sinner Alcaraz streaming e diretta tv: dove vedere la finale dell’ATP di Pechino, orario, a che ora

Questa mattina, 2 ottobre 2024, alle ore 11 italiane va in scena la finale dell’Atp 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due dei tennisti più forti del circuito. Si tratta del decimo confronto, con lo spagnolo avanti nei precedenti per 5-4. Sul Diamond Court alle ore 11 italiane va in scena la finale dell’Atp di Pechino. L’azzurro ha eliminato in due set l’idolo di casa Yunchaokete Bu (6-3, 7-6), mentre il campione iberico ha buttato fuori il russo Daniil Medvedev (7-5, 6-3). Alcaraz ha vinto gli ultimi due confronti con Sinner. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la finale Sinner Alcaraz? Su che canale? A che ora? Ecco tutte le informazioni.

In tv

L’appuntamento con la finale dell’Atp Pechino 2024 per Sinner contro Draper è alle 11 italiane di oggi, 2 ottobre 2024. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in esclusiva. Non è prevista la diretta in chiaro.

Sinner Alcaraz streaming live

Potete seguire la diretta streaming della finale Sinner Alcaraz su Sky Go e Now.