Real Madrid Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la Supercoppa europea

Questa sera, 14 agosto 2024, alle ore 21 da Varsavia va in scena Real Madrid Atalanta, la sfida che vede affrontarsi la vincitrice dell’ultima Champions League, il Real di Carlo Ancelotti, e l’Atalanta di Gasperini, che ha trionfato in Europa League. Un match storico per i bergamaschi, dimostrazione del percorso di crescita fatto in questi anni. La Supercoppa segna anche l’inizio della nuova stagione europea. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Real Madrid Atalanta di Supercoppa europea? Sky Sport, Amazon, Dazn? E in chiaro? Canale 5? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Iniziamo col dire che il match non verrà trasmesso in chiaro. Non ci sarà dunque la trasmissione su Canale 5, Tv8, Rai o altri canali gratuiti. Real Madrid Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. D’altronde la piattaforma satellitare detiene i diritti della prossima Champions e delle altre Coppe europee. Appuntamento dalle ore 21 su Sky Sport Uno e in 4K, con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Real Madrid Atalanta streaming live

Se non siete a casa potete seguire Real Madrid Atalanta in diretta streaming su Sky Go o sulla piattaforma Now.

Probabili formazioni

Vediamo le possibili scelte di Gasperini e Ancelotti per la partita di Supercoppa europea Real Madrid Atalanta in programma questa sera da Varsavia:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Ancelotti.