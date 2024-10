Pallone d’Oro 2024 streaming e diretta tv: quando e dove vedere la cerimonia, a che ora, orario, canale, durata, quando finisce

Dove vedere in diretta tv e in streaming la cerimonia di premiazione del Pallone d’oro 2024? Oggi, 28 ottobre 2024, alle ore 18.45 va in scena la cerimonia che premia il calciatore più forte dell’anno. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio. Per la prima volta dopo un ventennio, tra i candidati non ci sono Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che lo vinse lo scorso anno per l’ottava volta. Vediamo insieme quando, a che ora e dove vedere la cerimonia del Pallone d’oro 2024? Ecco tutte le informazioni.

In tv e a che ora

Appuntamento in tv questo pomeriggio, 28 ottobre 2024, alle ore 18.45 con la premiazione del Pallone d’oro 2024. La cerimonia vera e propria inizierà alle 20.45, quando, sul palco del Théâtre du Châtelet di Parigi, la giornalista franco-britannica Sandy Heribert e l’ex stella del calcio Didier Drogba presenteranno la serata e accoglieranno i premiati. Scopriremo quindi quale sarà il calciatore vincitore. Ma è dalle 17 in poi che sui social sarà divulgata a blocchi la classifica finale dei 30 candidati. Non è prevista una diretta su un canale tv in chiaro.

Pallone d’Oro 2024 streaming live

La cerimonia sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Dazn, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo, in diretta dalle 18.45. La cerimonia sarà visibile attraverso la app sulla smart tv oppure collegandosi direttamente al sito di Dazn, e sarà visibile gratuitamente (previa registrazione).

I candidati

Vediamo ora chi sono i 30 candidati per il Pallone d’oro 2024.