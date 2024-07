Palio di Siena 2 luglio 2024: i fantini che correranno la Carriera

Quali sono i fantini che prenderanno parte al Palio di Siena del 2 luglio 2024? Nelle scorse ore le varie contrade che correranno la Carriera hanno fatto le loro scelte. Ungaros, che la sorte ha assegnato al Valdimontone, sarà montato da Jonatan Bartoletti detto ‘Scompiglio’ che proprio nel rione dei Servi vinse la sua seconda carriera nell’agosto del 2012. Giovanni Atzeni, detto ‘Tittia’, monterà invece Veranu, cavallo dell’Oca. Per lui all’attivo ci sono già tre palii: il primo nel luglio 2007, il secondo nel luglio 2011, il terzo nel luglio 2013. Carlo Sanna formerà invece l’accoppiata con Tabacco nell’Onda. ‘Brigante’ in Malborghetto aveva vinto il suo primo palio nell’agosto del 2017.

Viso d’angelo, nella Pantera, sarà invece montato da Enrico Bruschelli detto ‘Bellocchio’. Ecco quindi i cavalli esordienti: su Zenios nella Lupa va Andrea Coghe, mentre su Ares Elce nel Leocorno tocca a Sebastiano Murtas. Nella Civetta Federico Guglielmi va a montare Criptha, nel Nicchio su Akida ci sarà Elias Mannucci. Spazio anche a due fantini che fino a questo momento non hanno mai corso il Palio. Nel Bruco c’è Mattia Chiavassa, che va a montare Brivido Sardo. Nella Giraffa su Ardeglina c’è Gabriele Puligheddu.

Ricapitolando:

Giraffa: Gabriele Puligheddu

Nicchio: Elias Mannucci

Onda: Carlo Sanna

Valdimontone: Jonatan Bartoletti detto ‘Scompiglio’

Pantera: Enrico Bruschelli detto ‘Bellocchio’

Bruco: Mattia Chiavassa

Leocorno: Sebastiano Murtas

Lupa: Andrea Coghe

Civetta: Federico Guglielmi

Oca: Giovanni Atzeni, detto ‘Tittia’

E i cavalli? Ecco quelli sorteggiati alle varie contrade per il Palio di Siena del 2 luglio 2024:

Valdimontone: Ungaros

Oca: Veranu

Onda: Tabacco

Pantera: Viso d’angelo

Lupa: Zenios

Leocorno: Ares Elce

Civetta: Criptha

Nicchio: Akida

Bruco: Brivido Sardo

Giraffa: Ardeglina

Regolamento

Abbiamo visto i fantini (e i cavalli) delle contrade per il Palio di Siena del 2 luglio 2024, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).