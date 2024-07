Palio di Siena 2 luglio 2024, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2024 dedicato alla Madonna di Provenzano? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Giovanni Gasparro. Una Vergine che avvolge con il suo manto azzurro la città e i ricami dorati che evocano il divino. L’oro che evoca la divinità benedice le contrade e, particolare di quest’anno, c’è il riferimento agli ottanta anni dalla Liberazione di Siena avvenuta il 3 luglio del 1944. Di seguito la foto del drappellone in palio oggi, 2 luglio:

A contendersi l’ambito premio saranno le contrade:

Giraffa

Nicchio

Onda

Valdimontone

Pantera

Bruco

Leocorno

Lupa

Civetta

Oca

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2024, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 2 luglio 2024 la diretta partirà alle ore 17,15 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.