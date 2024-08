Palio di Siena 16 agosto 2024, i cavalli e le relative contrade: tutte le assegnazioni

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2024? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2024? La sorte ha baciato la contrada della Selva, a cui è stato assegnato il campione in carica e vincitore dell’edizione del 2 luglio scorso (con il fantino Brigante e la contrada Onda): Tabacco. A esultare, anche i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca, a cui sono andati in sorte i cavalli giudicati più forti: rispettivamente, Veranu, Viso d’Angelo e Ares Elce. La contrada del Leocorno invece gareggerà con Zentiles, il Nicchio con Brivido Sardo e la Lupa con Benitos. Seguono poi Zenis, per la contrada della Civetta, Canarinu per quella dell’Onda e Comancio per la Chiocciola. Tra i veterani spiccano Viso d’Angelo e Tabacco, che hanno corso rispettivamente cinque e sette volte il Palio di Siena. Gli esordienti sono invece Zentiles, Benitos, Canarinu e Comancio.

Dopo la Tratta e l’Assegnazione dei cavalli alle dieci Contrade partecipanti, le dirigenze si sono accordate con i fantini per formare le accoppiate in vista del Palio dell’Assunta. I fantini, però, potranno essere sostituiti in qualsiasi momento fino alla segnatura prevista per il 16 agosto. Ecco il quadro complessivo, con le contrade, i cavalli e i fantini di oggi.

Contrada della Selva: cavallo Tabacco; fantino Andrea Sanna

Contrada della Lupa: cavallo Benitos; fantino Dino Pes detto Velluto

Contrada Valdimontone: cavallo Veranu; fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Contrada dell’Onda: cavallo Canarinu; fantino Sebastiano Murtas detto Grandine

Contrada del Nicchio: cavallo Brivido Sardo; fantino Federico Guglielmi detto Tamurè

Contrada del Leocorno: cavallo Zentiles; fantino Elias Mannucci detto Turbine

Contrada della Civetta: cavallo Zenis; fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio

Contrada della Chiocciola: cavallo Comancio; fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo

Contrada dell’Oca: cavallo Ares Elce; fantino Carlo Sanna detto Brigante

Contrada dell’Istrice: cavallo Viso d’Angelo; fantino Giovanni Atzeni detto Tittia

Streaming e tv

Abbiamo visto i cavalli che correranno il Palio di Siena del 16 agosto 2024 (Madonna dell’Assunta), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. L’ultima esperienza con un tv privata fu nel 1995, quando per un solo anno i diritti furono acquisiti da Mediaset. Per il Palio del 16 agosto 2024 la diretta partirà alle ore 16,45 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.