Olimpiadi Parigi 2024, le medaglie dell’Italia | Diretta 29 luglio 2024

Olimpiadi di Parigi 2024: le medaglie dell’Italia in diretta

Sono 6 finora le medaglie conquistate dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: un oro, due argenti e tre bronzi. Il primo oro è arrivato nella serata di ieri (domenica 28 luglio) nel nuoto, con la prova superlativa di Nicolò Martinenghi nei 100m rana maschili.

Oggi (lunedì 29 luglio) c’è grande attesa in particolare per la scherma e ancora per il nuoto, con Ceccon e Pilato.

Ore 20.40 – Filippo Macchi è nella finale per l’oro del fioretto. Il 22enne pisano ha battuto 15-11 il vicecampione del mondo, l’americano Nick Iktin. In svantaggio 3-5, l’azzurro ha piazzato una serie di stoccate fino al 12-7 del primo intervallo. L’americano ha ritrovato lo slancio risalendo a -2, ma Macchi ha saputo chiudere sul 15-11: ora troverà in finale Cheung Ka Long di Hong Kong. Per l’azzurro sarà dunque oro o argento.

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere dell’Italia

– ORO

1. Nicolò Martinenghi (Nuoto, 100m rana maschili)

– ARGENTO

1. Filippo Ganna (Ciclismo, cronometro individuale su strada maschile)

2. Federico Nilo Maldini (Pistola ad aria 10m maschile)

BRONZO

1. Luigi Samele (Scherma, sciabola individuale maschile)

2. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (Nuoto, staffetta 4×100 stile libero)

3. Paolo Monna (Pistola ad aria 10m maschile)

LEGGI ANCHE: Reportage TPI – L’Olimpiade delle Banlieue: ecco quanto sono costati e chi ha davvero “pagato” per i Giochi di Parigi 2024