Olimpiadi Parigi 2024, le medaglie dell’Italia | Diretta 2 agosto 2024

Olimpiadi Parigi 2024: le medaglie dell’Italia in diretta | 2 agosto 2024

Sono 17 le medaglie conquistate finora dall’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: cinque ori, otto argenti e quattro bronzi. Oggi, venerdì 2 agosto, Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno conquistato il secondo posto nel canottaggio due di coppia pesi leggeri.

Nel tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini ha sconfitto in semifinale le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova e si sono quindi qualificate per la finale del doppio femminile: per l’Italia è un’altra medaglia assicurata.

Questa sera, infine, Leonardo Deplano e Alberto Razzetti saranno in vasca per le finale rispettivamente dei 50 metri stile libero e dei 200 misti. [Qui il programma completo delle gare di oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024].

Olimpiadi Parigi 2024: il medagliere dell’Italia

– ORO

1. Nicolò Martinenghi (Nuoto, 100m rana maschili)

2. Thomas Ceccon (Nuoto, 100m dorso maschili)

3. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria (Scherma, spada femminile a squadre)

4. Giovanni De Gennaro (Canoa slalom, k1 maschile)

5. Alice Bellandi (Judo, -78kg femminili)

– ARGENTO

1. Filippo Ganna (Ciclismo, cronometro individuale su strada maschile)

2. Federico Nilo Maldini (Pistola ad aria 10m maschile)

3. Filippo Macchi (Fioretto individuale maschile)

4. Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa (Ginnastica artistica, gara a squadre)

5. Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (Canottaggio, quattro di coppia)

6. Silvana Maria Stanco (Tiro a volo, trap)

7. Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Palumbo (Scherma, fioretto femminile a squadre)

8. Stefano Oppo e Gabriel Soares (Canottaggio, due di coppia pesi leggeri)

BRONZO

1. Luigi Samele (Scherma, sciabola individuale maschile)

2. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (Nuoto, staffetta 4×100 stile libero)

3. Paolo Monna (Pistola ad aria 10m maschile)

4. Gregorio Paltrinieri (Nuoto, 800m stile libero)