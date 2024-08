Vincere una medaglia è l’obiettivo di tutti gli atleti alle Olimpiadi ma la gioia della vittoria potrebbe nascondere anche una piccola delusione. È il caso di Nyjah Huston, skater olimpico statunitense e vincitore del bronzo nella finale maschile di street skateboard dei Giochi di Parigi 2024, che sui social ha denunciato la “non così alta qualità” delle medaglie.

“Queste medaglie olimpiche sono fantastiche quando sono nuove di zecca”, ha detto il 29enne in un video pubblicato tra le sue stories di Instagram. “Ma dopo averla lasciata sulla pelle con un po’ di sudore per un po’ e dopo averla fatta indossare ai miei amici durante il weekend, a quanto pare non è di così alta qualità come si potrebbe pensare”.

“Voglio dire, guardate: sembra rovinata”, ha aggiunto, mettendo la medaglia a favor di telecamera. “Anche la parte anteriore sta iniziando a scheggiarsi. Forse per le medaglie olimpiche bisognerebbe aumentare un po’ la qualità”.

Quindi, in un’altra storia, Huston ha pubblicato una foto della sua medaglia vinta alle Olimpiadi di Parigi con la seguente didascalia: “Sembra aver fatto andata e ritorno dalla guerra”. “Immagino che le medaglie siano destinate a restare nelle custodie”, ha aggiunto in un altro post. “Sembra che tu abbia vinto quella cosa nel 1982, amico”, gli ha risposto un follower, un commento subito condiviso da Huston nelle sue stories di Instagram.

“Parigi 2024 sta lavorando a stretto contatto con la Monnaie de Paris, l’istituzione incaricata della produzione e del controllo qualità delle medaglie, e con il Comitato Olimpico Nazionale dell’atleta interessato, per valutare la medaglia e comprendere le circostanze e la causa del danno”, si legge in un comunicato diramato dal comitato organizzatore dei Giochi di Parigi 2024. “Le medaglie sono gli oggetti più ambiti dei Giochi e i più preziosi per gli atleti. Le medaglie danneggiate saranno sistematicamente sostituite dalla Monnaie de Paris e incise in modo identico alle originali”.