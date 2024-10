Come vedere Milan Napoli gratis su Dazn: la partita di Serie A in chiaro, registrazione, non abbonati, come funziona, come fare

Come vedere gratis su Dazn Milan Napoli, la partita di Serie A in programma oggi, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 20.45 a San Siro? La partita viene trasmessa gratis, in chiaro, sulla app di Dazn, che detiene i diritti della massima serie. Dal 1996 una partita di Serie A non veniva trasmessa in chiaro. Una vera e propria novità storica. Come funziona e come fare per vedere Milan Napoli gratis, senza abbonamento, su Dazn oggi? Ecco tutte le informazioni.

Come fare

Non accadeva da 28 anni che una partita del massimo campionato di calcio italiano fosse trasmessa in chiaro. L’ultima è stata Juventus-Sampdoria nel 1996. Dazn lo può fare perché ha acquisito i diritti tv del pacchetto “Try and buy” che consente la trasmissione di un numero limitato di partite (fino a 5 su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Per vedere Milan Napoli in chiaro è necessario iscriversi gratuitamente al sito o alla app di Dazn. Da desktop e mobile basta andare su Dazn.com/home, selezionare Milan-Napoli sulla home page e inserire la propria e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e post gara.

Da Smart TV, a partire dal 28 ottobre, bisognerà aprire l’app DAZN cliccare su ‘Guarda Gratis’, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria e-mail per vedere la partita. Anche in questo caso sarà incluso l’intrattenimento pre e post gara. DAZN invita a registrarsi in anticipo all’evento, dato che la visione in diretta di Milan Napoli da parte di account gratuiti senza abbonamento sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti. Le utenze paganti, ovviamente, non fanno parte di questo cap e avranno accesso prioritario in qualsiasi momento. La diretta gratuita sarà offerma anche tramite TimVision.