Michael Schumacher e il giallo sul ritorno in pubblico: il neurochirurgo svela come sta l’ex pilota di Formula 1

Michael Schumacher e il giallo sul ritorno in pubblico: come sta

È giallo sul ritorno in pubblico di Michael Schumacher in occasione delle nozze della figlia Gina Maria, che è convolata a nozze lo scorso 28 settembre nella mega-villa di famiglia a Maiorca.

Nei giorni successivi al matrimonio, infatti, si era sparsa la notizia che l’ex pilota di Formula 1 potesse aver partecipato alla cerimonia tornando, così, ad apparire in pubblico a 11 di distanza dall’incidente avvenuto sugli sci.

La presenza di Schumacher alla cerimonia non era stata documentata da nessun video o foto. La famiglia dell’ex campione di Formula Uno, infatti, aveva chiesto a tutti coloro che nei giorni precedenti si sono occupati dell’organizzazione del matrimonio di lasciare i propri cellulari all’ingresso della residenza. E la stessa richiesta sarebbe stata fatta anche agli invitati.

Proprio questo dettaglio aveva fatto pensare alla presenza dell’ex pilota tedesco alle nozze. Tuttavia, secondo Jussi Posti, responsabile di neurochirurgia e lesioni cerebrali traumatiche presso l’ospedale universitario di Turku in Finlandia, è assai improbabile che Schumacher abbia affrontato un viaggio lungo, dalla Svizzera alla Spagna, per presenziare alle nozze.

“Sulla base delle informazioni disponibili, non credo che conduca una vita molto attiva – ha dichiarato il neurochirurgo – Tutto indica che è in cattive condizioni. Stando infermi a letto, la maggior parte delle persone diventa così fragile e rigida che non è più possibile essere sollevati dal letto dopo così tanti anni”.

In base alla sua esperienza, il medico rivela: “Probabilmente è nelle stesse condizioni nell’ultimo decennio. Dubito che qualcosa di improvviso sia cambiato in questa fase. In genere, i pazienti recuperano ciò che possono recuperare per un massimo di due anni e poi il livello di recupero è solitamente stazionario”.