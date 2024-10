Schumacher torna in pubblico dopo 11 anni al matrimonio della figlia

Lo scorso weekend Michael Schumacher avrebbe fatto la sua prima apparizione in pubblico da quando, nel dicembre 2013, rimase gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, sulle alpi francesi. Lo riferiscono i media tedeschi. L’occasione sarebbe stata il matrimonio della figlia primogenita, Gina Maria, che si è svolto sabato 28 settembre nella mega-villa di famiglia a Maiorca.

La presenza di Schumacher alla cerimonia non è documentata da nessun video o foto. La famiglia dell’ex campione di Formula Uno ha infatti chiesto a tutti coloro che nei giorni precedenti si sono occupati dell’organizzazione del matrimonio (dal catering all’allestimento del giardino, dalle illuminazioni alla musica, dagli addobbi floreali alla sicurezza) di lasciare i propri cellulari all’ingresso della residenza. E la stessa richiesta sarebbe stata fatta anche agli invitati.

L’unica immagine dell’evento è stata pubblicata dal quotidiano tedesco Bild è stata scattata dall’esterno della villa: si vede un gruppo di persone attorno a padiglione bianco dove la coppia avrebbe pronunciato il fatidico “Sì”.

Sembra comunque che Schumacher, che oggi ha 55 anni, non fosse in giardino durante la celebrazione del matrimonio e che non abbia partecipato ai successivi festeggiamenti.

La villa è stata comprata dalla famiglia Schumacher nel 2018 da Florentino Perez, storico presidente del Real Madrid. Dopo i lavori di ristrutturazioni voluti dalla moglie dell’ex pilota Corinna, la residenza ora è super isolata e dotata anche di una pista di atterraggio per elicotteri, così da poter trasportare Schumi nella casa in Svizzera, sul lago di Ginevra, dove trascorre la maggior parte dei mesi dell’anno.