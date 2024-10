Il dolore del fidanzato di Matilde Lorenzi: “L’ho baciata fino alll’ultimo battito del cuore”

Il dolore del fidanzato di Matilde Lorenzi, la sciatrice morta a 19 anni

Federico Tomasoni, il fidanzato di Matilde Lorenzo, la sciatrice di 19 anni morta in un tragico incidente durante un allenamento, esprime tutto il suo dolore per la perdita della sua amata.

Intervistato da La Stampa, il giovane ha rivelato di avere ancora le chiavi di casa della ragazza: “Me le ha lasciate lei. Poi è salita su un pullman ed è partita per la Val Senales. Due giorni prima piangeva, a dirotto. Mi ha parlato come se non ci dovessimo vedere mai più, mi diceva che aveva paura di perdermi. Le ho detto lo stesso ma l’ho rassicurata dicendole che non ci saremmo mai persi. Noi ci amavamo davvero”.

Il ragazzo, anche lui sciatore, rivela poi come si sono conosciuti: “Ci siamo trovati allo stesso corso dell’Esercito a maggio, eravamo a Courmayeur. Abbiamo iniziato a frequentarci. È scattato qualcosa di incredibile. È stata la cosa più bella della mia vita, di quegli amori che non ti ricapitano”.

I due, infatti, si allenavano insieme: “Io sono specialista di ski cross, lei di sci alpino. Abbiamo fatto allenamento e preparazione atletica quest’estate. Siamo andati un mese in Argentina, ma in posti diversi e non ci siamo visti. Poi, due settimane fa, siamo andati a Ibiza insieme”.

Matilde sugli sci era “un talento unico. Aveva l’ambizione dei campioni, ce l’aveva dentro: poteva diventare davvero forte perché dava tutto, come non avevo mai visto fare a nessuno prima di conoscerla. Dava motivazione anche a me, era uno stimolo. Insieme, parlavamo di Olimpiadi e Mondiali, sogni, ambizioni, medaglie”.

Federico Tomasoni, poi, racconta di essere partito “quando ho capito che poteva essere più di un semplice incidente. Sono arrivato a Bolzano insieme alla madre, mentre il padre e la sorella erano già lì: un attimo dopo ci hanno detto che non ce l’avrebbe fatta. Stava lottando, ma non sarebbe andata avanti a lungo. L’ho baciata fino all’ultimo battito del cuore, l’ho salutata in camera mortuaria e non so ancora dove abbia trovato la forza per entrare. Forse me l’ha data lei”.

La sua morte, secondo il giovane, è stata “un destino crudele. Voglio dire, un alpinista ogni giorno rischia di morire, ma uno sciatore fa tutto abbastanza in sicurezza: capita di rompersi le ossa, i legamenti e anche di picchiare la testa, ma il trauma cranico raramente ha complicato così tanto le cose”.

I due stavano progettando di andare a vivere insieme: “Lei è di Valgioie, in Piemonte, io abito a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Vivevamo a distanza ma questo ci permetteva di passare tanto tempo insieme quando ci vedevamo. Poi, nelle ultime settimane, Mati aveva iniziato a dire che le sarebbe piaciuto venire a vivere su da me. Guardavamo i divani, ma non ne abbiamo mai parlato seriamente”.

Federico Tomasoni, poi, annuncia la sua intenzione di tornare sugli sci: “Sicuramente lo farò, anche se sarà tosta. Devo ancora realizzare il fatto che Matilde non ci sia più. I prossimi mesi saranno durissimi: la rivedrò in casa, sulle piste, in ogni posto in cui andrò ci sarà Matilde. E ci sarà per sempre”.