Dallo sci alla passione per la fotografia: chi era Matilde Lorenzi, la promessa azzurra morta a soli 19 anni

Dallo sci alla passione per la fotografia: chi era Matilde Lorenzi

Una passione, quella per lo sci, che si è interrotta nel modo più tragico: Matilde Lorenzi, giovane promessa azzurra, è morta a soli 19 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto durante un allenamento sul ghiacciaio della val Senales, in Alto Adige, nella giornata di ieri, lunedì 28 ottobre.

Matilde Lorenzi si stava allenando lungo la pista Grawand G1 quando, secondo quanto ricostruito, i suoi sci si sono divaricati. L’atleta ha sbattuto violentemente il volto sul terreno ghiacciato finendo poi fuori pista.

Trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bolzano, la 19enne è deceduta a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.

Chi era Matilde Lorenzi

Nata nel 2004 a Villarbasse, in provincia di Torino, Matilde Lorenzi era una promessa dello sci azzurro. Sorella della slalomista classe ’98 Lucrezia Lorenzi, la 19enne la scorsa primavera aveva vinto il campionato italiano di Super G mentre nel campionato del Mondo juniores aveva conquistato il 6° posto in discesa e l’8° in Super G.

“In pista ho ancora paura di andare più veloce del solito” aveva raccontato a Rai Gulp in un servizio realizzato quando Matilde aveva appena 13 anni.

La sua passione era ovviamente lo sci e la montagna: “Un posto dove sentirsi liberi e lasciarsi andare. Mi piace anche senza neve per correre e andare in bici. Quando si vede una pista tanto ripida si pensa ‘mamma mia la devo proprio fare?’, poi invece si rivela una cosa divertente, perché sciare é sempre divertente. Si avvicina al dipingere, si lascia sempre una traccia” aveva affermato.

Matilde Lorenzi, però, amava anche la lettura, la cucina e la fotografia. Prima delle gare, inoltre, per scaricare lo stress si rilassava con l’uncinetto.

La 19enne era un’atleta dell’esercito: a dare la notizia del suo decesso, infatti, è stato proprio un tweet del ministero della Difesa: “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento”.