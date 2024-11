Massimo Giletti: “Ho un video in cui un calciatore del Milan o dell’Inter aggredisce una ragazza”

Giletti: “Un calciatore del Milan o dell’Inter ha aggredito una ragazza”

Un noto calciatore di una delle due squadre di Milano si sarebbe reso protagonista di un episodio gravissimo, aggredendo una ragazza: è quanto ha rivelato Massimo Giletti nel corso del programma Lo stato delle cose, in onda su Rai 3 nella serata di lunedì 25 novembre.

Nel corso della trasmissione, infatti, il giornalista e conduttore ha rivelato di aver ricevuto un video in cui il giocatore del Milan o dell’Inter colpisce con violenza una ragazza nel privé di un noto locale della città.

“Si vede tutto” ha affermato Giletti, che poi ha aggiunto: “Hanno mandato un video alla nostra redazione, si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in stato confusionale”.

Giletti, che ha spiegato di aver deciso insieme alla Rai di non mandare il filmato, poi racconta: “Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre di Milano colpire in modo violento una ragazza. Questa ragazza finisce su un tavolo, viene rialzata e lo stesso giocatore, in evidente stato di alterazione, tenta di ricolpirla con un altro colpo”.

Allora non diciamo accertamenti, ci saranno delle decisioni dall’alto che non vogliono far vedere, magari un processo non so. Però se non sbaglio il giocatore è THEO HERNANDEZ pic.twitter.com/z9dmbZmys4 — MAROTTA LEAGUE A PIENI POTERI HAKIMISTA🇲🇦⭐️⭐️ (@beppefalognorri) November 25, 2024

Il conduttore ha anche aggiunto che ci sono altre immagini in cui il calciatore “sfascia un muro e poi fa altre cose”. Massimo Giletti ha assicurato che la vicenda verrà ulteriormente approfondita anche perché “se metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema”.