Maradona sarà operato per un coagulo al cervello

Diego Armando Maradona sarà sottoposto a un’operazione chirurgica per la rimozione di un coagulo dal cervello. Lo riporta la testata TYC Sports. L’allenatore del Gimnasia ed ex campione sportivo era stato ricoverato ieri in una clinica di La Plata.

Secondo i media argentini, è in corso il trasferimento della leggenda del calcio da una clinica di La Plata a una clinica di Olivos, dove Maradona sarà operato d’urgenza in seguito alla tomografia che ha riscontrato la presenza di un ematoma subdurale cranico, probabile risultato di un colpo alla testa. L’intervento comincerà alla mezzanotte italiana e dovrebbe durare sei ore. Inizialmente era stato comunicato che il ricovero di ieri era dovuto ad anemia e depressione. Gli esami però hanno fatto emergere un quadro molto più serio.

Nei giorni scorsi, Maradona era comparso in pubblico insieme ai suoi giocatori nel giorno del suo 60esimo compleanno, ma dopo aver trascorso alcuni minuti in campo si era ritirato aiutato dai suoi assistenti. Con la mascherina e il passo incerto, l’ex ‘pibe de oro’ era entrato in campo dove era stato omaggiato per il suo compleanno, ma era stato visto camminare con grande difficoltà.

