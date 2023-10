Juventus, John Elkann e l’aumento di capitale: “Per un futuro forte”

“Progettare un futuro forte in campo e fuori dal campo”. Con queste parole John Elkann, presidente e ad di Exor che detiene la maggioranza delle quote azionarie Juventus, ha commentato l’aumento di capitale annunciato dal Consiglio d’amministrazione del club bianconero.

A margine della presentazione dello Science Gateway al Cern di Ginevra, il numero uno di Exor ha affrontato, a tre giorni dall’evento che celebrerà i cento anni di proprietà del club da parte della famiglia Agnelli, alcuni aspetti che riguardano il futuro della Juventus: “La stagione 2023-24 celebra il legame di 100 anni che la mia famiglia ha con la Juventus e che la Juventus ha con la mia famiglia, oltre ad essere anche un anno zero”.

La Juventus riparte dunque con un aumento di capitale da 200 milioni. Denaro fresco che copre il rosso a bilancio, praticamente dimezzato dopo il mercato estivo e l’abbattimento del monte ingaggi, e che dà solidità al club: “È un anno zero perché è l’anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali – ha aggiunto -. Il lavoro che è in atto e la solidità che questo aumento di capitale dà, permettono alla Juventus di progettare un futuro forte in campo e anche fuori campo. Sappiamo che se uno è forte in campo lo è anche fuori”. Interpellato sulla possibilità di un altro aumento di capitale, John Elkann ha replicato che “questo aumento di capitale accompagna un piano prospettico”: non si tratta quindi di liquidità per interventi sul mercato ma per progettare un futuro ancora più solido per il club.