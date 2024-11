Italia Australia streaming e diretta tv: dove vedere la semifinale di Coppa Davis 2024

Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle ore 13 a Malaga va in scena la semifinale di Coppa Davis tra Italia e Australia. Da una parte gli azzurri, vincitori in carica alla ricerca del bis, guidati dal numero uno al mondo Jannik Sinner; dall’altra la squadra australiana composta da Alex De Minaur, Alexei Popyrin, Jordan Thompson, Thanassi Kokkinakis e Matthew Ebden. Dove vedere la semifinale di Coppa Davis 2024 Italia Australia in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Appuntamento con Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, scortati dal capitano non giocatore Filippo Volandri, a caccia del bis nella Coppa Davis 2024, dopo la storica vittoria dello scorso anno, conquistato a 47 anni di distanza dalla prima volta. Oggi, sabato 23 novembre 2024, alle 13 l’Italia affronta l’Australia. Diretta in chiaro su Rai 2 per tutti i match dell’Italia. Le altre partite vanno in onda su Rai Sport. Ovviamente tutto il torneo è coperto anche da Sky, con i canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Coppa Davis 2024 streaming live

Non solo tv. Potete seguire la partita Italia-Australia in diretta streaming su RaiPlay, NOW e SkyGo.

Calendario

Abbiamo visto dove vedere Italia Australia in diretta tv e live streaming ma qual è il calendario della Coppa Davis 2024? Di seguito il programma completo: