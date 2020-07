Gp Austria streaming e diretta tv: dove vedere la gara di Formula 1

GP AUSTRIA F1 STREAMING TV – Oggi, domenica 5 luglio 2020, alle ore 15,10 va in scena, con tre mesi di ritardo (vista la pandemia di Coronavirus), il primo Gp della Formula 1 del 2020 sul circuito d’Austria, autodromo di Spielberg. Il tracciato di Zeltweg è un impianto molto particolare, completamente ristrutturato negli ultimi anni. Pista di proprietà della Red Bull. È grande l’attesa per la gara di oggi anche perché gli ultimi riferimenti prestazionali delle singole monoposto risalgono ai test invernali di Barcellona, disputati ormai oltre quattro mesi fa: chi avrà la meglio oggi? Alle 15,10 la risposta. Ma dove è possibile vedere il Gp d’Austria 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il Gp d’Austria 2020 va in onda oggi, 5 luglio 2020, alle ore 15,10 sul canale satellitare, Sky Sport F1 HD (canale 207 di Sky). Per questa gara non è prevista la copertura in diretta della tv in chiaro (Tv8). Sul canale 8 del digitale terrestre la gara sarà visibile in differita alle ore 18. A che ora esatta parte il Gp d’Austria? La partenza è fissata alle ore 15,10: i semafori si spegneranno e finalmente potrà incominciare la settantesima edizione del Mondiale di F1.

Gp Austria in live streaming

Abbiamo visto dove vedere il Gp d’Austria in tv, ma dove sarà visibile in live streaming? La gara va in onda in diretta anche via streaming su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky, e NowTv.

Programmazione Sky Sport

Abbiamo visto dove vedere il Gp di Formula 1 sul circuito d’Austria in tv e streaming (va in onda su Sky Sport F1 HD), ma qual è la programmazione completa del canale satellitare per la giornata? Di seguito la programmazione completa:

Ore 9.40: gara 1 F3

Ore 11.05: sprint race F2

Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

