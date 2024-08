Gianmarco Tamberi parte per Parigi: come sta il campione olimpico

Gianmarco Tamberi è in partenza per Parigi nonostante le condizioni di salute precarie: il campione olimpico, infatti, ieri aveva fatto sapere di avere la febbre alta probabilmente a causa di un sospetto calcolo renale.

Nonostante questo, l’atleta nella mattinata di oggi, lunedì 5 agosto, ha comunque lasciato Formia per dirigersi a Roma dove a breve salirà su un aereo che lo porterà a Parigi, in ritardo di un giorno rispetto alla tabella di marcia.

Nella giornata di ieri era stato lo stesso Gimbo a postare una foto shock sul suo profilo Instagram che lo ritraeva con una flebo al braccio su un lettino d’ospedale.

Un’immagine che aveva fatto preoccupare subito tutti gli italiani dal momento che tra pochi giorni Tamberi sarà impegnato alle Olimpiadi di Parigi dove tenterà di difendere l’oro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HALFSHAVE (@gianmarcotamberi)

“Incredibile… Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto ‘me lo merito’ sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue…. Probabile calcolo renale. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre” ha scritto Gimbo sui social.

E ancora: “Sarei dovuto partire oggi (ieri ndr) per Parigi e iniziare il mio percorso verso questo grande sogno e invece sono stato consigliato di posticipare il volo a domani, nella speranza che, con un po’ di riposo, questo incubo finisca. Non mi resta che aspettare e pregare… Non mi merito tutto questo, ho fatto di tutto per questa Olimpiade, di tutto. Non me lo merito davvero. Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l’anima fino all’ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione. Lo giuro a voi ma ancora prima lo giuro a me stesso!”.

Come sta Gianmarco Tamberi

Una promessa mantenuta dal momento che, come detto, Tamberi è in partenza per Parigi: ma quali saranno le condizioni dell’atleta? Difficile dirlo. Tamberi scenderà in pedana mercoledì mattina, dalle 10,05, dove sono in programma le qualificazioni con promozione diretta a 2.29.

La finale, invece, è in programma sabato 10 dalle 19,10: Gimbo, che non potrà ovviamente essere al massimo della forma, ha comunque sei giorni di tempo per recuperare e tentare un bis storico nel salto in alto.