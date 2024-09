Funerali Luca Salvadori streaming e diretta tv: dove vedere e a che ora

Oggi, 25 settembre 2024, si tengono i funerali di Luca Salvadori, il pilota deceduto durante una gara su strada in Germania. L’appuntamento per un ultimo saluto al 32enne è per oggi pomeriggio alle 14.30 alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Figlio di Maurizio Salvadori, noto produttore milanese, aveva solo 32 anni. Era un pilota e anche un creator e youtuber di grande successo con oltre mezzo milione di follower su Instagram e quasi 600 mila iscritti su YouTube. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming i funerali di Luca Salvadori? Ecco tutte le informazioni.

In tv e streaming

I funerali inizieranno alle 14.30 alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Saranno presenti dei maxi schermi all’esterno della Chiesa per permettere a tutti di assistere alle esequie. Non è prevista una diretta televisiva, ma sarà possibile seguire il funerale anche sul canale YouTube di Luca Salvadori con la diretta streaming.

Chi era

Nel 2023 ha debuttato nel Motomondiale con Pramac Racing nella MotoE, ma alcuni problemi fisici gli hanno impedito di concludere la stagione, classificandosi comunque 17°. Ma partecipava anche alle gare in strada come il Tourist Trophy all’isola di Mann, tra le più pericolose al mondo. È proprio durante una gara su strada valida per l’International Road Racing, a Frohburg in Germania, che Salvadori ha perso la vita. Alla fine del primo giro della classe SBK/STK 1000 il pilota tedesco Didier Grams sarebbe caduto in una rapida curva a sinistra e, nell’incidente è rimasto coinvolto anche Salvadori, le cui condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato in ospedale il pilota è morto per le gravi lesioni riportate.