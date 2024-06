Europei Atletica Roma 2024 streaming e diretta tv: dove vedere le gare

Dal 7 al 12 giugno 2024 a Roma andranno in scena gli Europei di Atletica 2024. La Capitale ospiterà più di 1.500 atleti provenienti da tutto il Continente per quello che sarà l’antipasto delle Olimpiadi di Parigi. Un ricco programma con 147 medaglie a disposizione per 24 diverse discipline che saranno visibile anche per chi non riuscirà a recarsi al Foro Italico per assistere dal vivo alle prestazioni degli atleti della Nazionale e delle stelle straniere. Dove vedere gli Europei di Atletica di Roma 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

I Campionati Europei di Atletica saranno trasmessi gratuitamente sulla Rai mentre bisognerà essere abbonati per seguire le gare su Sky (che offrirà le sessioni mattutine e serali integralmente) ed Eurosport.

Europei Atletica Roma 2024 streaming live

Non solo tv. In streaming sarà possibile guardare le gare tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it e a pagamento su Now, SkyGo, discovery+ ed Eurosport.it.

Programma

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming le varie gare degli Europei di Atletica di Roma 2024, ma qual è il programma? Quando si terranno qualificazioni e finali. Eccolo nel dettaglio: