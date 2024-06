Europei di atletica, a che ora è la finale di Tamberi: l’orario e dove vederla in tv e in streaming

Dove vedere la finale di Gianmarco Tamberi agli Europei di Atletica di Roma 2024 in programma oggi, 11 giugno 2024? Il nostro campione è molto atteso in questa penultima serata degli Europei. Ad assistere alle gare questa sera allo stadio Olimpico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’oro olimpico di Tokyo 2020 è atteso ad una grande gara nella finale del salto in alto, in attesa di regalarci gioie si spesa anche alle prossime Olimpiadi. Ma a che ora è prevista (orario) la finale di Tamberi di oggi e dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Orario, a che ora

La finale del salto in alto maschile, che oltre a Tamberi vedrà impegnati anche gli azzurri Stefano Sottile e Manuel Lando, inizierà alle ore 20:35 di questa sera, 11 giugno 2024, nella penultima serata di gare agli Europei di atletica di Roma 2024. Sarà una serata ricca di possibili medaglie per l’Italia. Come detto, la finale dell’alto con gli azzurri Tamberi, Lando e Sottile è tra le più attese da tutti i tifosi italiani. Ma c’è attesa anche per Bocchi, Dallavalle e Ihemeje nella finale del salto triplo, di seguito finale dei 400 ostacoli maschile con Sibilio che aspira ad una medaglia, e femminile, con Folorunso approdata in finale tra le ripescate; nei 10.000 donne Battocletti cerca una clamorosa doppietta dopo l’oro nei 5mila.

Streaming e tv

Dove vedere gli Europei di Atletica di Roma 2024 in diretta tv e in streaming, con la finale di Tamberi nel salto in alto? Appuntamento questa sera, 11 giugno 2024, alle ore 20.35 su Rai 2. Per gli abbonati Sky il canale di riferimento è Sky Sport Uno. Non mancheranno le dirette anche su Eurosport. Disponibile anche la diretta streaming su Rai Play, SkyGo, Now, Discovery+ ed Eurosport.it, oltre che su Dazn selezionando la diretta di Eurosport.

Il programma di questa sera