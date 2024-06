Euro 2024, stadi: dove si giocano le partite degli Europei di calcio

Dove si giocano (stadi) le partite di Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio? Presenti 24 Nazionali, che si contendono la 17esima edizione del torneo in dieci stadi tedeschi: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime due squadre di ogni girone più le quattro migliori terze. Gli ottavi di finale sono in programma tra il 29 giugno e il 2 luglio, i quarti il 5 e il 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 luglio.

Gironi

Quali sono i gironi di Euro 2024 in programma in Germania? Di seguito i vari gruppi sorteggiati nei mesi scorsi:

GIRONE A: GERMANIA, SCOZIA, SVIZZERA, UNGHERIA

GIRONE B: ALBANIA, CROAZIA, ITALIA, SPAGNA

GIRONE C: DANIMARCA, INGHILTERRA, SERBIA, SLOVENIA

GIRONE D: AUSTRIA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA

GIRONE E: BELGIO, ROMANIA, SLOVACCHIA, UCRAINA

GIRONE F: GEORGIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, TURCHIA

Streaming e tv

Abbiamo visto dove si giocano (stadi) le partite di Euro 2024, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? I match validi per Euro 2024 si giocheranno alle ore 15, 18 e 21. A trasmettere le partite saranno la tv satellitare Sky Sport (tutti i 51 match) e, in chiaro (gratis), Rai 1 (31 partite, quelle dell’Italia incluse). Previsto ampio pre e post partita con commenti, interviste e tanto altro. Non solo tv. Sarà possibile seguire le partite di Euro 2024 anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).