Euro 2024, gli arbitri degli Europei: chi dirigerà le partite

Quali sono gli arbitri di Euro 2024, gli Europei di calcio in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio? Per l’Italia ci saranno Marco Guida e Daniele Orsato, all’ultima grande manifestazione internazionale prima del ritiro. Ma vediamo insieme l’elenco completo dei migliori arbitri europei che saranno designati per i vari match:

Michael Oliver

Anthony Taylor

Artur Soares Dias

Istvan Kovacs

Slavko Vinčić

François Letexier

Clément Turpin

Ivan Kruzliak

Daniel Siebert

Felix Zwayer

Jesus Gil Manzano

Glenn Nyberg

Marco Guida

Daniele Orsato

Sandro Schärer

Halil Umut Meler

Danny Makkelie

Szymon Marciniak

Streaming e tv

Abbiamo visto gli arbitri di Euro 2024, ma dove vedere le partite in diretta tv e live streaming? I match validi per gli Europei di calcio si giocheranno alle ore 15, 18 e 21. A trasmettere le partite saranno la tv satellitare Sky Sport (tutti i 51 match) e, in chiaro (gratis), Rai 1 (31 partite, quelle dell’Italia incluse). Previsto ampio pre e post partita con commenti, interviste e tanto altro. Non solo tv. Sarà possibile seguire le partite di Euro 2024 anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).