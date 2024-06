A che ora si giocano le partite di Euro 2024: l’orario dei match degli Europei

A che ora si giocano le partite di Euro 2024 in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania? Ve lo diciamo subito: i match validi per la fase a gironi degli Europei di calcio si giocheranno alle ore 15, 18 e 21. La seconda fase, quella ad eliminazione diretta, invece vedrà le partite iniziare alle ore 18 e alle ore 21. Di seguito i vari gruppi di Euro 2024 sorteggiati nei mesi scorsi:

GIRONE A: GERMANIA, SCOZIA, SVIZZERA, UNGHERIA

GERMANIA, SCOZIA, SVIZZERA, UNGHERIA GIRONE B: ALBANIA, CROAZIA, ITALIA, SPAGNA

ALBANIA, CROAZIA, ITALIA, SPAGNA GIRONE C: DANIMARCA, INGHILTERRA, SERBIA, SLOVENIA

DANIMARCA, INGHILTERRA, SERBIA, SLOVENIA GIRONE D: AUSTRIA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA

AUSTRIA, FRANCIA, PAESI BASSI, POLONIA GIRONE E: BELGIO, ROMANIA, SLOVACCHIA, UCRAINA

BELGIO, ROMANIA, SLOVACCHIA, UCRAINA GIRONE F: GEORGIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, TURCHIA

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora iniziano le partite di Euro 2024, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? I match validi per Euro 2024 si giocheranno alle ore 15, 18 e 21. A trasmettere le partite saranno la tv satellitare Sky Sport (tutti i 51 match) e, in chiaro (gratis), Rai 1 (31 partite, quelle dell’Italia incluse). Previsto ampio pre e post partita con commenti, interviste e tanto altro. Non solo tv. Sarà possibile seguire le partite di Euro 2024 anche in live streaming su pc, smartphone e tablet tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratuita) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).