Estorsione a Pogba, il fratello Mathias si è consegnato alla polizia: fermate altre tre persone

Continua l’inchiesta per la presunta estorsione ai danni del campione della Juventus Paul Pogba. Oggi si è consegnato alle autorità francesi il fratello Mathias, arrestato insieme ad altre tre persone nelle scorse ore.

L’indagine è partita da una denuncia fatta dal calciatore francese alla procura di Torino il 16 luglio scorso, in cui affermava di aver subito un ricatto multimilionario da parte di criminali legati a suo fratello. Poco prima, Mathias aveva pubblicato online un video in cui prometteva di diffondere “grandi rivelazioni” sul conto del fratello.

Nelle settimane successive, le accuse hanno portato all’apertura di un’indagine a Parigi per estorsione con armi, sequestro di persona o sequestro di persona in banda organizzata e partecipazione ad un’associazione per delinquere. Secondo il calciatore, il fratello sarebbe stato a sua volta minacciato da altre persone.